ru ua
Ср, 19 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Госслужащие перейдут на удаленную работу: в Польше прогнозируют 50 тысяч случаев COVID в сутки

Новина українською →
Польша, Среда 19 января 2022 13:25
Госслужащие перейдут на удаленную работу: в Польше прогнозируют 50 тысяч случаев COVID в сутки Фото: в Польше прогнозирую быстрый рост заболеваемости коронавирусом (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

Министерство здравоохранения Польши предупредило, что уровень заболеваемости коронавирусом в стране достигнет 50 тысяч случаев в сутки. Такие показатели могут фиксировать уже на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В связи с этим польские государственные служащие перейдут на удаленную работу. В Минздраве призывают компании частного сектора последовать их примеру.

Сегодня Польша сообщила о более чем 30 000 случаев COVID впервые с апреля. Потому в стране усилились споры о необходимости введения более строгих карантинных ограничений.

"Если эти тенденции сохранятся, на следующей неделе число заражений может превысить отметку в 50 000 в день", - заявил на пресс-конференции министр здравоохранения Адам Недзельский.

Напомним, Германия сообщает о рекордном росте заболеваемости. За сутки 18 января в стране зарегистрировали более 112 тысяч случаев инфицирования COVID-19.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Коронавирус
NEWS
Вспышка случаев. В Украине почти 13 тысяч новых заражений COVID и 163 смерти
Вспышка случаев. В Украине почти 13 тысяч новых заражений COVID и 163 смерти
DAILY
Кибератака на Украину. Зачем хакеры "положили" госсайты и чего ждать дальше
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Кибератака на Украину. Зачем хакеры "положили" госсайты и чего ждать дальше