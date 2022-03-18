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Госсекретарь США Блинкен согласен с Байденом в том, что Путин – военный преступник

Новина українською →
США, Пятница 18 марта 2022 02:13
Госсекретарь США Блинкен согласен с Байденом в том, что Путин – военный преступник Энтони Блинкен (Фото: usembassy.gov)
Автор: Константин Широкун

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что согласен с президентом Джо Байденом в том, что в Украине были совершены военные преступления. Американские эксперты уже собирают доказательства, подтверждающие это.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hunter Valley News.

Днем ранее Байден сказал репортерам, что считает президента России Владимира Путина военным преступником, но позже Белый дом заявил, что не было принято никаких официальных решений в отношении возможных нарушений международного права после вторжения России 24 февраля в Украину.

"Лично я согласен", — сказал Блинкен на пресс-конференции в Госдепартаменте в четверг, прокомментировав реплику президента США. "Преднамеренное нанесение ударов по гражданским лицам является военным преступлением", — сказал Блинкен.

"Новый посол Вашингтона по уголовному правосудию Бет Ван Шаак возглавит усилия Госдепартамента, направленные на документирование и оценку потенциальных военных преступлений, совершаемых в Украине", - сказал Блинкен. Он также добавил, что США позаботятся о том, чтобы результаты расследований помогли привлечению виновных к ответственности.

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