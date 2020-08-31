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В Госпотребслужбе ожидают вспышку коронавируса после начала учебного года

Автор: Марианна Присяжнюк

После начала учебного года ожидается вспышка заболевания коронавирусом. Глава Госпродпотребслужбы города Киева Олег Рубан заявил, что это естественно.

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Об этом он рассказал РБК-Украина.

"Прежде всего, завершился каникулярный период. Это значит, что каждый день будут регистрироваться антирекорды. В среду, четверг и пятницу, и воскресенье будет увеличиваться количество койкобольных потому, что увеличивается количество людей, нуждающихся в госпитализации", - сказал Рубан.

Он подчеркнул, что будут увеличиваться локальные вспышки в организованных коллективах.

"Это естественно, это регистрируется каждый сентябрь после завершения каникул" - глава Госпродпотребслужбы города Киева.

Напомним, Рубан считает возможным попадание столицы в "оранжевую зону" карантина; это может произойти, если в Киеве не будут сдерживать вспышки коронавируса.

Как писало РБК-Украина, за 30 августа подтвердили более 2,1 тысячи новых случаев коронавируса, всего в стране заболели COVID-19 уже более 121 тысяча человек.

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