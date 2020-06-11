В Госпотребслужбе оценили риски заражения коронавирусом на пляжах

Первые 5 пляжей в Киеве официально откроются 15 июня
Вероятность заражения коронавирусом при посещении пляжей минимальная. Это также касается зон отдыха в целом.
Об этом РБК-Украина сообщил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.
Комментируя ухудшение эпидемической ситуации в Киеве и возможность усиления карантина, Рубан заявил, что пляжи в любом случае будут работать.
"Передача коронавируса на пляжах и в зонах отдыха минимальная. Ухудшение ситуации не повлияет на открытие пляжей", - отметил чиновник.
По словам Рубана, купаться в Днепре и других водоемах официально разрешат только в случае положительного результата проб воды.
"Пять пляжей будут точно открыты, но решение будет принято в понедельник 15 июня, потому что мы ждем лабораторное исследование воды, оно будет в пятницу. Пляжи будут открыты, если состояние воды будет соответствовать требованиям", - подчеркнул Рубан.
Несмотря на то, что официального открытия пляжного сезона в столице еще не состоялось, киевские пляжи уже несколько дней забиты людьми.
В КП "Плесо" РБК-Украина сообщили, что людей на пляжах действительно много.
"Мы готовим и чистим пляжи. Но мы не знаем, пригодна ли вода. Нужны заключения", - отметили в пресс-службе.
Напомним, в Киевской городской администрации назвали самый распространенный способ передачи коронавируса.
Также отметим, что в случае ухудшения эпидемической ситуации Киев может ужесточить карантин.
Автор: Роман Калиниченко