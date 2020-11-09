Госпитализированных с COVID-19 в октябре на 80% больше в сравнении с сентябрем

Фото: больница (Виталий Носач/РБК-Украина)

Количество пациентов, госпитализированных с COVID-19, в октябре по сравнению с сентябрем выросло почти на 80%. Всего в прошлом месяце госпитализировали 51082 пациентов.

Об этом сообщает Национальная служба здоровья Украины.

Указано, что еще более 6 тысяч продолжили свое лечение, которое начали в сентябре.

Из общего количества пролеченных пациентов в октябре 55% были подключены к источнику кислорода; 9,5 тыс. лечились в отделении интенсивной терапии, а более 4 тыс. - были подключены к аппарату ИВЛ.

"Больше всего пациентов с коронавирусом в октябре госпитализировали в Киеве - 5615, а также в Харьковской области - 3629, Днепропетровской - 3625 и Львовской - 3115. Доля госпитализированных пациентов, нуждающихся в помощи в условиях интенсивной терапии, остается стабильной и составляет примерно 17% ", - отметили в ведомстве.

Всего же за апрель-октябрь в медучреждения госпитализированы около 130 тысяч пациентов с коронавирусом, из которых 18% лечились в условиях интенсивной терапии.

Напомним, за лечение пациентов с COVID-19 и с подозрением на эту болезнь Национальная служба здоровья выплатила больницам более 8 млрд гривен.

Как писало РБК-Украина, в Украине больничные койки для пациентов с COVID-19 заполнены более чем на 70% уже в восьми областях. В среднем по стране заполнены 62,4% таких кроватей.