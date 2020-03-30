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Для госпитализации больных коронавирусом в Украине выделено 240 больниц

Новости » Коронавирус     30.03.2020 - 03:40
Для госпитализации больных коронавирусом в Украине выделено 240 больниц
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Приоритетным критерием выбора медучреждений было определено безопасность пациентов

Министерство здравоохранения Украины определило перечень больниц первой волны для госпитализации пациентов с коронавирусом COVID-19. Об этом сообщается в Telegram-канале "Коронавирус-инфо".

В целом по Украине предусмотрено 240 медицинских для госпитализации пациентов, чье состояние ухудшается.

Отмечается, что выбор этих больниц является общей позицией председателей ОГА, Минздрава и Национальной службы здоровья Украины, а приоритетным критерием выбора было определено безопасность пациентов.

"Госпитализированные с COVID-19 должны получать все необходимые медицинские услуги без необходимости перевода в другую больницу при ухудшении состояния, а те пациенты, которые попали в больницу из-за других заболеваний, не должны пересекаться с зараженными коронавирусом пациентами и безопасно проходить лечение", - говорится в сообщении.

В то же время, в министерстве отметили, что пациенты, которые испытывают симптомы коронавируса, не могут обращаться самостоятельно в эти учреждения здравоохранения.

"Это может угрожать их здоровью. При обнаружении симптомов COVID-19 пациентам нужно позвонить своему семейному врачу. А при наличии тяжелых симптомов - температура выше 38, которая не сбивается, и затрудненное дыхание - звонить 103", - подчеркнули в Минздраве.

Напомним, в Украине по состоянию на 22:00 29 бурезня зафиксировано 475 случаев заражения коронавирусом, из них - шесть человек выздоровели. Также зафиксировано десять смертей.

По данным Минздрава, в Украине больше всего коронавирусом болеют люди в возрасте от 31 до 40 лет.

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