Гослекслужба запретила обезболивающий препарат из-за случая смерти

Запрет на реализацию обезболивающего будет действовать до отдельного решения Гослекслужбы

Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками временно запретила реализацию и использование обезболивающего препарата "Артифрин-Здоровье Форте". Распоряжение опубликовано на сайте ведомства.

Указано, что реализация запрещена временно.

"Временно запрещаю реализацию и применение лекарственного средства "Артифрин-Здоровье Форте", раствор для инъекций... производства ООО" Фармацевтическая компания "Здоровье", Украина", - указано в документе.

При этом отмечается, что запрет на реализацию обезболивающего будет действовать до отдельного решения Гослекслужбы. Оно будет принято с учетом результатов лабораторного анализа.

Решение о запрете принято на основании сообщения о летальном исходе при применении препарата.

Добавим, что данный препарат - местный анестетик амидного типа, который применяется в стоматологии для инфильтрационной и проводниковой анестезии.

Напомним, в Киеве в стоматологическом центре в четверг, 2 августа, умерла женщина во время лечебной процедуры. 48-летняя пациентка была постоянной клиенткой стоматологического центра.

Как писало РБК-Украина в июне, Госслужба лекарственных средств и контроля за наркотиками отозвала временный запрет вакцины БЦЖ.

В марте Гослекслужба временно запретила болгарскую вакцину против туберкулеза (БЦЖ). Отмечалось, что причиной запрета является сообщение от Белопольской районной больницы (Сумская область) о том, что после иммунизации умер человек.