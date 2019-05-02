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Гослекслужба будет фиксировать проверки на видеокамеру

Новости » Общество    02.05.2019 - 16:13
Гослекслужба будет фиксировать проверки на видеокамеру
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Минздраве сообщили, что это сможет сделать проверки более прозрачными

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками в мае 2019 в Киеве начнет пилотный проект по фиксации всех проверок на видеокамеру. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу Министерства здравоохранения.

Сообщается, что после Киева новшество будет введено по всей Украине. В Минздраве заявили, что это сможет позволить сделать проверки более прозрачным и объективным, снизив риск коррупции.

"Уже с мая инспекторы территориальных органов Гослекслужбы в Киеве будут проводить проверки с одновременной аудиовизуальной фиксацией. Каждая проверка будет фиксироваться нагрудной видеокамерой (видеорегистратором). Снимать не выборочно, а весь процесс проверки от начала и до конца", - рассказали в Минздраве.

Запись будет вестись с помощью нагрудных видеокамер, которые оснащены устройством GPS для четких координатов места проверки.

В Минздраве прогнозируют, что видеофиксация проверок Гослекслужбы по всей Украине начнется уже до конца года.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Аваков анонсировал запуск системы видеофиксации нарушений ПДД. До конца года на украинских дорогах заработает система автоматической видеофиксации нарушений ПДД

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