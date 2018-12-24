В Госдепе США предупредили об опасности теракта в Барселоне

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Теракт возможен в период рождественских праздников

В Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки (США) предупредили об угрозе теракта в испанском городе Барселона в период рождественских праздников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Госдепа в Twitter.

Отмечается, что террористы могут совершить атаку в туристических местах, в транспортных узлах или других общественных местах.

"Испания: проявляйте повышенную осторожность в зонах движения транспорта, в том числе автобусов, в районе Барселоны Ла Рамбла во время рождественских и новогодних праздников. Террористы могут атаковать почти или вообще без предупреждения, выбрав целью туристические места, транспортные узлы и другие общественные места", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате теракта в Сомали 22 декабря погибли 17 человек. Еще по меньшей мере 25 человек получили ранения.

Ранее РБК-Украина писало, что 11 декабря рядом с рождественской ярмаркой во французском Страсбурге мужчина открыл стрельбу, в результате которого пять человек погибли, еще 12 были ранены. Из-за стрельбы во Франции усилили контроль на границах, а также рождественских рынках.

Позже, террористическая группировка "Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Страсбурге (Франция).