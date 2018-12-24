ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В Госдепе США предупредили об опасности теракта в Барселоне

Новости » Происшествия    24.12.2018 - 08:48
В Госдепе США предупредили об опасности теракта в Барселоне
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Теракт возможен в период рождественских праздников

В Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки (США) предупредили об угрозе теракта в испанском городе Барселона в период рождественских праздников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Госдепа в Twitter.

Отмечается, что террористы могут совершить атаку в туристических местах, в транспортных узлах или других общественных местах.

"Испания: проявляйте повышенную осторожность в зонах движения транспорта, в том числе автобусов, в районе Барселоны Ла Рамбла во время рождественских и новогодних праздников. Террористы могут атаковать почти или вообще без предупреждения, выбрав целью туристические места, транспортные узлы и другие общественные места", - говорится в сообщении ведомства.

В Госдепе США предупредили об опасности теракта в Барселоне

Напомним, ранее сообщалось, что в результате теракта в Сомали 22 декабря погибли 17 человек. Еще по меньшей мере 25 человек получили ранения.

Ранее РБК-Украина писало, что 11 декабря рядом с рождественской ярмаркой во французском Страсбурге мужчина открыл стрельбу, в результате которого пять человек погибли, еще 12 были ранены. Из-за стрельбы во Франции усилили контроль на границах, а также рождественских рынках.

Позже, террористическая группировка "Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Страсбурге (Франция).

В ходе протестов в Барселоне пострадали десятки человек Санчес встретится с лидером Каталонии
Новости Украины ИспанияБарселонаТеракт
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь