В Госдепе США отреагировали на гибель дочери Дугина

Соединенные Штаты безоговорочно осуждают убийства мирных граждан, где бы они ни происходили, будь то в Буче или Москве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление официального представителя Госдепа США Неда Прайса во время брифинга .

Он отметил, что Украина отрицает любую причастность к убийству дочери идеолога "русского мира" Дарьи Дугиной.

"Мы безоговорочно осуждаем атаки на гражданских лиц, будь то в Киеве, в Буче, в Харькове, в Краматорске, в Мариуполе или в Москве. Этот принцип применим во всем мире", - добавил он.

Напомним, что в России взорвался автомобиль с дочкой идеолога "русского мира" Александра Дугина.

У президента Украины Владимира Зеленского отвергли причастность Украины до гибели дочери Дугина.

В Офисе президента заявили, что российская пропаганда придумала, что "виновными" в подрыве автомобиля Дарьи Дугиной стала украинка и ее 12-летний ребенок.

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