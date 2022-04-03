UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Госдепартамент анонсировал новые ограничения для России

Фото: Нед Прайс (facebook.com/eapmediahub)
Автор: Антон Федорцив

Представитель американского Государственного департамента Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты "очень быстро" примут дополнительные меры против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

США продолжат оказывать давление на РФ ограничительными инструментами. санкции коснутся Путина лично, его окружения и российских олигархов.

"Что касается наших санкций, то мы всегда говорили, что будем продолжать оказывать давление на президента Путина, на Кремль, на всех, кто его окружает, в частности, олигархов и приспешников, лоббирующих путь войны против Украины, пока агрессия не уменьшится, и пока подобные зверства не прекратятся", – заявил Прайс.

Информацию из освобжденной Бучи в Госдепартаменте назвали "военными преступлениями" РФ. В ведомстве пообещали собрать данные по всем причастным к зверским убийствам украинцев и привлечь их к ответственности. Представитель Госдепа назвал "нашей миссией" расследование событий в Киевской области.

Прайс также заверил, что укрепление российского рубля имеет искусственное происхождение. По его словам, Кремль пошел на грандиозные меры, чтобы поддерживать приемлемый курс. Однако он не отражает реальной стоимости рубля.

"Что касается российской экономики, то только за последние пять недель 30 лет экономической интеграции были отменены", – резюмировал Прайс.

К слову, британская разведка заявила о санкционировании казней гражданских украинцев Путиным.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиСанкции против РоссииВойна России против Украины