Госдепартамент анонсировал новые ограничения для России

США продолжат оказывать давление на РФ ограничительными инструментами. санкции коснутся Путина лично, его окружения и российских олигархов.

"Что касается наших санкций, то мы всегда говорили, что будем продолжать оказывать давление на президента Путина, на Кремль, на всех, кто его окружает, в частности, олигархов и приспешников, лоббирующих путь войны против Украины, пока агрессия не уменьшится, и пока подобные зверства не прекратятся", – заявил Прайс.

Информацию из освобжденной Бучи в Госдепартаменте назвали "военными преступлениями" РФ. В ведомстве пообещали собрать данные по всем причастным к зверским убийствам украинцев и привлечь их к ответственности. Представитель Госдепа назвал "нашей миссией" расследование событий в Киевской области.

Прайс также заверил, что укрепление российского рубля имеет искусственное происхождение. По его словам, Кремль пошел на грандиозные меры, чтобы поддерживать приемлемый курс. Однако он не отражает реальной стоимости рубля.

"Что касается российской экономики, то только за последние пять недель 30 лет экономической интеграции были отменены", – резюмировал Прайс.