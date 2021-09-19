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Госдеп США заказал 10 внедорожников Chevrolet Suburban по цене 3,6 млн долларов каждый

Автор: Вадим Добровольский

Подразделение GM Defense заключило с Государственным департаментом США контракт на поставку 10 специальных тяжелых внедорожников Chevrolet Suburban. Сумма контракта составляет 36,4 миллиона доллавров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт GM Defense.

Компания GM Defense, которая является специальным подразделением концерна General Motors по созданию специальных автомобилей, объявила о заключении контракта с Государственным департаментом США. Соглашение предполагает поставку 10 спецмашин на базе полноразмерных внедорожников Chevrolet Suburban.

Автомобили предназначены для обслуживания дипломатических миссий и нужд различных министерств, они поступят в распоряжение DSS - федерального правоохранительного и охранного подразделения Госдепартамента.

В этом контракте сильнее всего впечатляет цена. Шутка ли, его общая стоимость составляет 36,4 миллиона долларов, Иными словами, каждая машина обойдется Государственному департаменту США (читай, американским налогоплательщикам) в 3,64 миллиона долларов!

Здесь нужно оговориться, что это сумма с учетом разработки автомобилей под требования Госдепа. Спецавтомобили построят с использованием а

Оригинальными будут рамное шасси и специальная подвеска, чтобы выдержать увеличенный вес после бронирования. Ведь, пусть в

Но даже с учетом этого сумма в 3,6 млн долларов за машину кажется немалой. Впрочем, Госдеп никогда не скупится, когда речь идет о создании специальных автомобилей для собственных нужд.

Напомним, британцы показали экстремальный гибридный вездеход с кузовом из ткани и запасом хода 7000 км. Внедорожник Fering Pioneer имеет гибридную дизель-электрическую установку, а кузов обшит специальной стойкой тканью.

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Автомобильный рынок