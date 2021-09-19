Госдеп США заказал 10 внедорожников Chevrolet Suburban по цене 3,6 млн долларов каждый

Компания GM Defense, которая является специальным подразделением концерна General Motors по созданию специальных автомобилей, объявила о заключении контракта с Государственным департаментом США. Соглашение предполагает поставку 10 спецмашин на базе полноразмерных внедорожников Chevrolet Suburban.

Автомобили предназначены для обслуживания дипломатических миссий и нужд различных министерств, они поступят в распоряжение DSS - федерального правоохранительного и охранного подразделения Госдепартамента.

В этом контракте сильнее всего впечатляет цена. Шутка ли, его общая стоимость составляет 36,4 миллиона долларов, Иными словами, каждая машина обойдется Государственному департаменту США (читай, американским налогоплательщикам) в 3,64 миллиона долларов!

Здесь нужно оговориться, что это сумма с учетом разработки автомобилей под требования Госдепа. Спецавтомобили построят с использованием а

Оригинальными будут рамное шасси и специальная подвеска, чтобы выдержать увеличенный вес после бронирования. Ведь, пусть в

Но даже с учетом этого сумма в 3,6 млн долларов за машину кажется немалой. Впрочем, Госдеп никогда не скупится, когда речь идет о создании специальных автомобилей для собственных нужд.