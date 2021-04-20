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Госдеп США не рекомендует гражданам посещать 80% стран из-за COVID-19

Новина українською → Вашингтон, Вторник 20 апреля 2021 07:11
Госдеп США не рекомендует гражданам посещать 80% стран из-за COVID-19 Фото: Госдеп расширит список стран, которые не рекомендуется посещать из-за коронавируса (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Артур Родивилов

Госдепартамент США порекомендовал американским гражданам не ездить в большинство стран мира из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. На этой неделе представят обновленный список рекомендация для путешествий.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что подобные мероприятия создаются для того, чтобы лучше соответствовать внутренним рекомендациям медицинских регуляторов в США.

"Результатом этого обновления будет значительное повышение числа стран на уровне 4 - не рекомендуется ездить, до примерно 80% стран по всему миру", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что граждане стран Европейского союза, которые выезжают делать прививки от коронавируса в третьи страны, могут не получить сертификат вакцинации в ЕС для дальнейших поездок.

Также сообщалось, что Украина хочет договориться с ЕС о совместимости ковид-паспортов для поездок.

Ранее РБК-Украина писало, куда можно ехать украинцам на отдых уже сейчас.

Также писало, смогут ли украинцы отдохнуть в Греции летом 2021 года.

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