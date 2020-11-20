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Госдеп США предупредил Лукашенко о необходимости немедленно остановить насилие

Автор: РБК-Украина

В Госдепартаменте США предупредили режим Александра Лукашенко о необходимости немедленно остановить насилие и освободить задержанных активистов. Там призвали власти пойти на диалог с гражданами.

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Об этом в Twitter написал заместитель спикера Госдепартамента США Кейл Браун.

В США выступили с заявлением в адрес режима в Беларуси после сообщений об арестах журналистов.

"Более 100 дней власти Беларуси оказывали длительные и грубые нарушения прав человека против белорусского народа. Пришло время остановить насилие, освободить задержанных, относиться с уважением к правам человека и вести диалог с белорусским обществом", - подчеркнул Браун.

Напомним, Европейский союз начал подготовку третьего пакета санкций против Беларуси. Списки могут появиться уже до конца этого месяца.

Ранее Брюссель ввел санкции против Лукашенко и чиновников, которые причастны к фальсификации выборов президента и преследованию участников протестов. Санкции предусматривают запрет на въезд в страны Евросоюза и заморозку активов.

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