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Госдеп США отреагировал на смерть Шишова в Киеве: будем следить за расследованием

Автор: Анастасия Рокитна

Государственный департамент США отреагировал на смерть главы "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова. Американцы будут следить за расследованием этого дела.

Об этом сообщил на брифинге представитель Госдепартамента США Нед Прайс, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт ведомства.

Он заявил, что США расстроены сообщениями о трагической смерти Виталия Шишова.

"Мы продолжим внимательно следить за расследованием украинскими властями относительно причин его смерти. Господин Шишов был важным представителем белорусского гражданского общества и был вынужден жить за пределами своей страны из-за репрессий против журналистов, гражданского общества, политической оппозиции, спортсменов и простых граждан со стороны режима Лукашенко", - сказал Прайс.

По его словам, в последнее время произошли "тревожные инциденты такого рода", в частности принудительная посадка самолета авиакомпании Ryanair и недавняя ситуация на Олимпиаде, когда белорусскую спортсменку Кристину Тимановскую пытались силой вывезти из Токио в Беларусь.

Напомним, полиция озвучила две версии смерти главы "Белорусского дома в Украине.

Ранее сообщалось, что в Киеве нашли мертвым главу организации Виталия Шишова.

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