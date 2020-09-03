Госдеп США отреагировал на отравление Навального "Новичком"

Заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент прокомментировал заявление правительства Германии о доказательствах отравления российского оппозиционера Алексея Навального веществом из группы "Новичок". Он считает, что действия России затрудняют честную и прозрачную дискуссию с Москвой.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Дипломат подчеркнул, что отравления Навального направляет плохой сигнал внешнему миру.

"Это нехорошо не только лично для одного из ведущих российских оппозиционеров, не только для отношений между правительством России и российским обществом. Это также направляет плохой сигнал внешнему миру. Поэтому, по моему мнению, несмотря на интерес и попытки иметь честную, прозрачную дискуссию с Россией в определенных сферах, Россия очень часто прибегает к действиям, которые затрудняют этот путь, и этот диалог ", - отметил Кент.

Ранее ЕС и НАТО осудили покушение на жизнь российского оппозиционера Алексея Навального.

РБК-Украина писало, что на отравление Навального отреагировала немецкая канцлер Ангела Меркель, которая заявила, что Германия ждет объяснений от властей России.