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Госдеп США обвинил ФСБ России в отравлении Навального

Автор: Артур Родивилов

Государственный департамент США возложил ответственность за отравление российского оппозиционера Алексея Навального на Федеральную службу безопасности РФ (ФСБ). Россия выдвинула множество, часто противоречивых, теорий заговора.

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Об этом заявили в Госдепартаменте США в ответ на запрос издания The Hill.

Во внешнеполитическом ведомстве США подчеркнули, что Вашингтон "полностью уверен" в выводах Организации по запрещению химического оружия о том, что токсичные вещества, обнаруженные в анализах Алексея Навального, связаны с ядом из группы "Новичок".

"США считают, что сотрудники российской Федеральной службы безопасности использовали нервно-паралитический агент "Новичок", чтобы отравить господина Навального. У отравления господина Навального нет никакого правдоподобного объяснения, кроме участия в нем и ответственности за него российского правительства", - заявил представитель Госдепартамента США.

"Конечно, президент Путин и российское правительство хотели бы, чтобы мы поверили в обратное, - продолжил представитель Госдепартамента. - Россия выдвинула множество, часто противоречивых, теорий заговора. Давайте внесем ясность: конспирологические теории такого рода - не более чем способ отвлечь внимание от серьезных вопросов, поставленных российскому правительству, на которые ему еще предстоит ответить".

Ранее президент России Владимир Путин опровергал причастность спецслужб к отравлению оппозиционера Алексея Навального. По его мнению, если бы Навального хотели отравить, то довели бы это до конца.

Напомним, ранее вышло журналистское расследование о том, что к отравлению Навального причастны восемь сотрудников ФСБ. Журналисты пришли к такому выводу, отследив перемещения и телефонные звонки ФСБ.

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