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Госдеп США: необходимо дальнейшее расследование причин возникновения коронавируса

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Вашингтон, Пятница 14 мая 2021 01:46
Госдеп США: необходимо дальнейшее расследование причин возникновения коронавируса Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что считает важным продолжение расследования причин возникновения COVID-19. Имеющихся данных об этом недостаточно.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Вашингтоне.

Блинкен пояснил, что важно понять, где и как начал распространяться коронавирус, чтобы мировое сообщество в похожих ситуациях понимало, как нужно действовать.

"Нет, я не удовлетворен результатами прошедшего расследования. И, да, считают нужным дальнейшее расследование", - сказал он.

Как сообщалось, расследование, проведенное экспертами ВОЗ совместно с коллегами из КНР, не позволило дать однозначный ответ на вопрос о том, где возник COVID-19. Эксперты дали оценку различным версиям, при этом, полностью не отвергнув ни одну из них. Критики доклада специалистов ВОЗ считают, что эти люди в ходе поездки в Китай не могли проводить действительно независимое расследование, так как действовали только совместно с китайскими коллегами.

Первым известным очагом распространения коронавируса стал китайский город Ухань. Однако до сих пор неясно, как вирус туда попал и как начал распространяться среди людей.

Напомним, ранее ВОЗ опубликовала проект доклада о происхождении коронавируса. Эксперты организации назвали наиболее вероятный сценарий передачи коронавируса человеку.

Добавим, ранее в ВОЗ сочли маловероятной версию о том, что коронавирус завезли в Китай из другой страны.

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