Госбюджет-2022 и тысяча за вакцинацию: что сегодня на повестке дня Рады

Сегодня, 2 декабря в 10:00 Верховная рада соберется на пленарное заседание. В частности, парламентарии будут голосовать за принятие госбюджета на следующий год, а также за законопроект, предусматривающий выделение тысячи гривен всем COVID-вакцинированным гражданам.
Кроме того, парламентарии во время заседания рассмотрят законопроекты:
о ратификации Протокола к соглашению между правительством Венгерской Республики и правительством Румынии и правительством Словацкой Республики и Кабинетом Министров Украины относительно создания многонационального инженерного батальона (0129);
о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования развития цифровой экономики в Украине (5376);