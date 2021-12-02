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Госбюджет-2022 и тысяча за вакцинацию: что сегодня на повестке дня Рады

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 2 декабря в 10:00 Верховная рада соберется на пленарное заседание. В частности, парламентарии будут голосовать за принятие госбюджета на следующий год, а также за законопроект, предусматривающий выделение тысячи гривен всем COVID-вакцинированным гражданам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на повестку дня Рады.

Кроме того, парламентарии во время заседания рассмотрят законопроекты:

  • о ратификации Протокола к соглашению между правительством Венгерской Республики и правительством Румынии и правительством Словацкой Республики и Кабинетом Министров Украины относительно создания многонационального инженерного батальона (0129);
  • о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования развития цифровой экономики в Украине (5376);
  • об антидопинговой деятельности в спорте (5099);
  • о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно создания благоприятных условий для привлечения масштабных инвестиций в промышленное производство (5689);
  • о внесении изменений в ЗУ "О судоустройстве и статусе судей" и ЗУ "О Высшем совете правосудия" по завершению конкурсных процедур на занятие должностей судей местных судов (4229);
  • об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении (2683, 2683-2, 2683-3);
  • о городе Киев - столице Украины (2143-3);

Напомним, что ранее Рада уже рассмотрела законопроект, предусматривающий выплату тысячи гривен полностью привитым от коронавируса украинцам, законопроект приняли в первом чтении.

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