Госбюджет-2022 и тысяча за вакцинацию: что сегодня на повестке дня Рады
Фото: обнародована повестка дня Рады на 2 декабря (Виталий Носач, РБК-Украина)
Сегодня, 2 декабря в 10:00 Верховная рада соберется на пленарное заседание. В частности, парламентарии будут голосовать за принятие госбюджета на следующий год, а также за законопроект, предусматривающий выделение тысячи гривен всем COVID-вакцинированным гражданам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на повестку дня Рады.
Кроме того, парламентарии во время заседания рассмотрят законопроекты:
- о ратификации Протокола к соглашению между правительством Венгерской Республики и правительством Румынии и правительством Словацкой Республики и Кабинетом Министров Украины относительно создания многонационального инженерного батальона (0129);
- о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования развития цифровой экономики в Украине (5376);
- об антидопинговой деятельности в спорте (5099);
- о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно создания благоприятных условий для привлечения масштабных инвестиций в промышленное производство (5689);
- о внесении изменений в ЗУ "О судоустройстве и статусе судей" и ЗУ "О Высшем совете правосудия" по завершению конкурсных процедур на занятие должностей судей местных судов (4229);
- об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении (2683, 2683-2, 2683-3);
- о городе Киев - столице Украины (2143-3);
Напомним, что ранее Рада уже рассмотрела законопроект, предусматривающий выплату тысячи гривен полностью привитым от коронавируса украинцам, законопроект приняли в первом чтении.