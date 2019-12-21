Горсовет выплатил частичную компенсацию семьям погибших и пострадавшим в Одессе

Фото: пожар в Одессе (dumskaya.net)

Единовременные выплаты получили пять семей погибших и 31 пострадавший

Одесский городской совет передал 2,1 млн гривен семьям погибших и пострадавшим во время пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Об этом сообщается на сайте горсовета.

Сообщается, что единовременные выплаты получили пять семей погибших и 31 пострадавший. Выплатили ли уже суммы - не уточняют.

Семьям и пострадавшим также выплатят дополнительную материальную помощь от предприятий города как "благотворительную помощь". Так, семьям погибших - по 50 тыс. гривен, пострадавшим лицам, которые еще находятся в больницах - по 30 тыс. гривен, другим пострадавшим - по 10 тыс. гривен.

Как сообщают в горсовете, общие выплаты составят 4 млн 950 тыс. гривен. Из них за счет бюджета - 3,6 млн гривен, средства из целевого фонда Одесского городского совета - 1,2 миллиона гривен.

Напомним, правительственная комиссия по расследованию пожара в одесском колледже назвала причину трагедии, унесшей жизни 16 человек. Так, основной версией возникновения пожара в колледже Одессы, которую рассматривают в Кабмине, является воспламенение бытового электрического оборудования на третьем этаже здания.

4 декабря в Одессе произошел пожар в колледже, в результате трагедии погибли 16 человек. По данным следствия, в колледже отсутствовала пожарная сигнализация. Правоохранители считали, что причиной возникновения пожара в колледже стала неисправность электропроводки или бытовых электроприборов.