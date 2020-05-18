Гороскоп удачи на 18 мая для всех знаков Зодиака: кому повезет

Гороскоп на 18 мая для всех знаков Зодиака (коллаж: РБК-Украина)

Астрологи рассказали, кому улыбнется удача 18 мая

Гороскоп на май 2020 года для всех знаков Зодиака будет весьма позитивным и спокойным. Проблемы с финансами будут решаться быстро и легко, а контакт с родственниками наконец-то наладится.

18 мая гороскоп предвещает всем знакам Зодиака приятные изменения. Сны в этот лунный день могут дать вам интуитивное знание, понимание других людей и событий. Воспользуйтесь этим.

Овен. Гороскоп на сегодня советует больше работать руками, не стесняться своих скрытых привычек. У вас усиливается связь с прошлым: очень важно различать воспоминания от игры фантазии.

Телец. Как бы вы ни старались, вам все же не удастся игнорировать влияние окружающей среды. Именно от того, что будет происходить вокруг, напрямую зависит ваше настроение и положение дел.

Близнецы. Гороскоп рекомендует Близнецам приправить свою жизнь легкомысленностью, кокетством и флиртом. Не бойтесь того, что скажут о вас окружающие и что подумают те, на чье мнение вам, по большому счету, наплевать.

Рак. Время прозрений и открытий. Вы сможете сделать себя немного лучше, сильнее, стать увереннее в своих силах. Скорее всего, от больших перемен вас отделяет всего один шаг.

Лев. Гороскоп на 18 мая советует провести последний летний день для себя. Перемены в жизни заставили вас почувствовать себя обессиленным и уставшим: пора исправлять это, придумать занятие, которое помогло бы снять стресс. Кроме того, постарайтесь принять новую, более совершенную версию самого себя.

Дева. Сегодня могут решиться вопросы, связанные с поиском жилья, работы или путевки для отдыха. То, что ранее вас сильно беспокоило и напрягало, наконец-то найдет выход и решение.

Весы. Во время важных переговоров вы сможете найти правильный тон и настроиться на нужную волну. Вот только не стоит путать личное и профессиональное, так как эта путаница может завести вас в тупик и обойтись слишком дорого.

Скорпион. Гороскоп на сегодня советует Скорпионам обратить внимание на сны и интуитивные озарения: только вы знаете, что вам нужно, и как это заполучить. Не бойтесь идти ва-банк: удача нынче вас не подведет.

Стрелец. Сегодня вы не готовы в чем-то себя ограничивать, жертвовать своим комфортом и счастьем даже ради самых близких людей. Используйте этот временный приступ эгоизма для улучшения своей жилищной ситуации, обновления гардероба и увеличения знаний.

Козерог. Самое время начинать новый жизненный цикл. Для этого лишь стоит ввести в круг общения новых людей и отказаться от вредных привычек. Также займитесь спортом, ведь здоровье в этот период может Вас подвести.

Водолей. Нынче могут возникнуть трудности в общении: вам сложно правильно выражать свои мысли, вы рискуете показать себя в не очень приятном свете.

Рыбы. Халатность в важных делах может быть роковой: проявите щепетильность, точность и старания. Любые перемены принимайте стойко и находите положительное даже не в самых приятных ситуациях. Постарайтесь из всего выносить опыт.

Ранее мы писали, на какие знаки в мае свалится неожиданное богатство.

Автор: Дарья Яновская