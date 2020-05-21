Гороскоп на 21 мая для всех знаков Зодиака: кому звезды сулят особую удачу

Гороскоп на 21 мая для всех знаков Зодиака (коллаж: РБК-Украина)

Астрологи рассказали, каким знакам зодиакального круга улыбнется Фортуна 21 мая

Гороскоп на май 2020 года сулит относительно спокойный период без резких эмоциональных всплесков, однако при этом вторая половина месяца может принести некоторым знакам Зодиака ряд важных изменения в жизни. Астрологи говорят о высокой вероятности неожиданных испытаний и новых вызовов, с которыми придется разбираться.

Чтецы звезд дали рекомендации, как минимизировать риски потерь и направить энергию в нужное русло, чтобы встретить сюрпризы во всеоружии и выйти из ситуации победителем.

Астрологи дали свой прогноз на четверг, 21 мая, и рассказали, на чьей стороне будет Фортуна и кому придется побороться за удачу.

Овен

Овнам сегодня уместно умерить пыл и не форсировать события - сдержанность и дипломатичность могут стать залогом успешного решения новых задач и вызовов. В сфере отношений существуют риски ссор и конфликтов на "ровном месте", поэтому важны выдержка и самоконтроль.

Tелец

Для Тельцов день может показаться эмоционально истощенным - недаром "экватор" недели. Представителям этого знака Зодиака астрологи рекомендуют не ввязываться в дополнительные обязательства на работе, а в общении с близкими не стесняться спрашивать совет. Также уместно обратить внимание на здоровое питание и, по возможности, подышать воздухом перед сном.

Близнецы

У Близнецов 21 мая обещает стать успешным днем практически во всех сферах деятельности, включая личный фронт. Также высока вероятность приятных сюрпризов и неожиданных предложений с многообещающими "дивидендами".

Рак

Ракам уместно сегодня проявлять больше самостоятельности в принятии решений, и не лениться в их реализации, ведь дорогу осилит идущий. Расположение планет сулит благоприятный период для активной деятельности, но существует риск столкнуться с недоброжелателями, которые попытаются повесить на вас ненужные проблемы. Проявляйте рассудительность.

Лев

Для Львов 21 мая сулит эмоциональные всплески. Это может быть вызвано неприятными вестями, разочарованием. Астрологи призывают к сдержанности и стойкости, чтобы перешагнуть тот или иной вопрос, закрыть его и двигаться дальше с новым опытом.

Дева

У Дев день также может стать довольно напряженным и полным нервотрепки. В четверг лучше абстрагироваться от отвлекающих факторов и постараться полностью сконцентрироваться на решении поточных задач, рабочих процессов. Также в общении с близкими и родными избегайте конфликтных ситуаций, чтобы не наговорить лишнего дорогим людям.

Bесы

Для Весов 21 мая обещает успех и высокую вероятность привлечения финансов. Также день благоприятный для коммуникаций и переговоров с деловыми партнерами, сегодня вы можете блистать и проявлять свои лучшие дипломатические навыки. Сегодня представители этого зодиакального круга смогут на волне вдохновения решить массу дел и вопросов.

Скорпион

Скорпионам сегодня лучше отказаться от непредвиденных трат денег и быть аккуратнее с покупками. Астрологи предупреждают об опасном периоде в финансовом плане и не рекомендуют совершать рискованные инвестиции, иначе можно существенно и надолго потерять в бюджете.

Стрелец

Для Стрельцов день не обещает никаких негативных сюрпризов и может стать удобным и спокойным для решения рабочих задач и процессов. Но при желании всегда можно придать творчество в любые дела. Вечер уместно провести в общении с друзьями (даже по скайпам и зумам), чтобы развеяться от рутины.

Kозерог

У Козерогов 21 мая вероятно фривольное, романтическое настроение и желание флиртовать. День удачный для сферы отношений и любви. Позитивный настрой также будет способствовать решению рабочих задач без особых усилий, словно играючи.

Bодолей

Для Водолеев сегодня существует риск конфликтных ситуаций и споров с близкими, поэтому уместно проявлять максимум дипломатии и тщательнее обдумывать слова и аргументы, даже если вы на все 110% уверены в своей правоте. В остальном 21 мая обещает стать результативным и продуктивным.

Рыбы

У Рыб может возникнуть яркое желание начать новый проект или активно возобновить прошлый, подзабытый. День сулит огромный энергетический подъем и вдохновение. Астрологи советуют дерзать и использовать удачное расположение планет и его влияние по максимуму.

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Автор: Ирина Мельник