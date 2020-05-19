В городской больнице Винницы не осталось свободных мест для больных коронавирусом

Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

В областной больнице осталось еще 50 коек

В Виннице в городской больнице №1 отдельное отделение для больных коронавирусом COVID-19 уже заполнено. Полсотни мест осталось только в центральной районной больнице.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на местный информационный портал Vежа.

Цитируя руководителя Винницкой облгосадминистрации Владислава Скальского, издание отмечает, что в городской больнице №1 находятся 60 пациентов, хотя отделение рассчитано на 59 коек.

В дальнейшем инфицированных пациентов планируют при необходимости направлять в город Калиновка - там есть свободные места в центральной райбольнице.

По состоянию на 18 мая в Винницкой области зарегистрированы 733 больных с диагнозом COVID-19. Стационарное лечение проходят 104 пациента, амбулаторное - 233 человека. Выздоровели - 386 пациентов.

Напомним, по данным Министерства здравоохранения, 18 мая в Украине вторые сутки подряд было зафиксировано снижение количества заболевших коронавирусом. Всего зафиксировали 18 616 случаев коронавируса.

Автор: Виталия Мазур