Городская власть делает все, чтобы максимально обезопасить учебный процесс в Киеве, - Кличко

Городская власть делает все, чтобы максимально обезопасить учебный процесс в столице. Так, вместе с киевским профсоюзом работников образования город приобрел почти 40 тысяч защитных щитков для педагогов.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.

"Вместе с киевским профсоюзом работников образования город приобрел почти 40 тысяч защитных щитков для педагогов. Эти средства защиты уже доставляют в учреждения образования. Еще 13 тысяч щитков за средства города приобрели районные администрации столицы. Мы делаем все, чтобы максимально обезопасить учебный процесс, чтобы защитить от распространения вируса и детей, и педагогов", - подчеркнул Кличко.

По его словам, город контролирует ситуацию в учебных заведениях и реагирует на нее оперативно. В школах, где выявляют больных детей или педагогов, классы или учебные заведения отправляют на дистанционное обучение.

"В 121 школе перевели на самоизоляцию и дистанционное обучение в целом 326 классов, где есть больные ученики. Всего больных коронавирусом школьников в столице - 292. А также - 152 педагоги. В детских садах, где выявлены случаи вируса, временно закрыты 15 групп. Один садик - в Святошинском районе - закрыт на карантин. Хочу отметить, что на этой неделе, после плановых ремонтов, возобновили свою работу еще 4 дошкольных учреждения. Наполняемость детей в детсадах столицы сегодня - чуть более 54 процентов", - отметил Виталий Кличко.

Напомним, на сегодня 5 школ закрыты на карантин из-за случая заболевания среди учителей. По одной школе в Шевченковском, Дарницком, Голосеевском, Печерском и Святошинском районах столицы.