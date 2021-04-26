В городе Элизабет-Сити в США ввели режим ЧС из-за убийства афроамериканца полицейскими

В заявлении отмечается, что “с большой долей вероятности” публикация видео и аудиозаписей по делу об убийстве полицейскими афроамериканца может привести к беспорядкам в городе.

“Чтобы гарантировать необходимые меры для защиты граждан во время общественных беспорядков, мы считаем нужным объявить режим чрезвычайной ситуации в городе Элизабет-Сити, Северная Каролина, начиная с 8:00 по местному времени 26 апреля", - говорится в сообщении.

По данным издания USA Today, афроамериканец Эндрю Браун был застрелен 21 апреля офицерами полиции, которые попытались вручить ему ордер на арест. Он умер от проникающего огнестрельного ранения в голову в течение нескольких минут после выстрела. Семья погибшего должна была увидеть записи с камеры утром 26 апреля, однако показ отложили, поскольку их еще не отредактировали.

Окружной прокурор Майкл Кокс заявил, что закон штата позволяет размывать лица для защиты активного внутреннего расследования, и “этот процесс требует времени”. В соответствии с законом штата Северная Каролина, записи с нательных камер видеонаблюдения полицейских могут быть опубликованы только по решению суда. Шериф города заявил, что полиция планирует обратиться в суд, чтобы добиться опубликования записей.