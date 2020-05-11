Город в Китае переходит в "режим военного времени" для борьбы с COVID-19

Городской уезд Шулан на северо-востоке Китая переходит в "режим военного времени" для борьбы со вспышкой коронавируса в последние дни. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как сообщается, 7 мая в Шулане обнаружили один новый случай заражения коронавирусом, а через несколько дней - еще 11. Это является наивысшим показателем от 11 марта.

Мэр Цзинь Хуа заявил, что город предпримет строгие меры сдерживания. Клиники и аптеки прекратят продавать лекарства от лихорадки, чтобы отправить всех подозреваемых или подтвержденных пациентов с коронавирусом в назначенные больницы.

Также власти отчитались, что в результате отслеживания контактов удалось проверить в общей сложности 2 005 человек, а 290 из них были помещены на карантин.

Как писало РБК-Украина, на северо-востоке Китая зафиксировали локальную вспышку коронавируса среди жителей провинции Цзилинь.

Кроме этого, в китайском городе Ухань, где впервые была зафиксирована вспышка вируса COVID-19, за сутки подтвердили еще 5 случаев коронавируса после того, как эпидемия в городе и стране пошла на спад. При этом 6 мая в Ухане объявили о возобновлении учебного процесса в школах. За парты возвращаются только ученики старших классов, которые должны подготовиться к предстоящим экзаменам. Таких школьников в городе насчитывается 57 тысяч.