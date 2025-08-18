Горіли зупинка й магазини: у Запоріжжі 17 постраждалих, одного витягли з провалля

"Внаслідок чергового ворожого удару по Запоріжжю зайнялися магазини та зупинка, пошкоджено маршрутку, житлові будинки й цех одного із підприємств міста", - уточнив Федоров.

У місці влучання утворилося провалля. З нього поліцейські та рятувальники витягли людину з опіками. За життя постраждалого борються медики.

За останніми даними, кількість постраждалих від обстрілу зросла до 17 осіб.

Також голова Запорізьської ОВА оприлюднив фото наслідків ворожого удару по місту.