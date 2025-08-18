UA

Горіли зупинка й магазини: у Запоріжжі 17 постраждалих, одного витягли з провалля

Фото: РФ вдарила по Запоріжжю (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні, 18 серпня, росіяни завдали ударів по Запоріжжю. Внаслідок атаки зайнялися магазини та зупинка, кількість постраждалих зросла до 17.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова в Telegram.

"Внаслідок чергового ворожого удару по Запоріжжю зайнялися магазини та зупинка, пошкоджено маршрутку, житлові будинки й цех одного із підприємств міста", - уточнив Федоров. 

У місці влучання утворилося провалля. З нього поліцейські та рятувальники витягли людину з опіками. За життя постраждалого борються медики.

За останніми даними, кількість постраждалих від обстрілу зросла до 17 осіб.

Також голова Запорізьської ОВА оприлюднив фото наслідків ворожого удару по місту.

 
Фото: наслідки атаки по Запоріжжю (t.me/ivan_fedorov_zp)

Що відомо про атаку на Запоріжжя

Нагадаємо, вранці 18 серпня у Запоріжжі пролунали вибухи. Росіяни завдали двох ударів по місту, коли лунала повітряна тривога.

Спочатку повідомляли про 6 поранених внаслідок ворожої атаки. В обласній адміністрації уточнили, що серед травмованих є підліток. Двоє постраждалих перебувають у тяжкому стані та були госпіталізовані до медичних закладів міста.

Інформація про інших постраждалих уточнюється, кількість людей, яким знадобилася допомога медиків, продовжує зростати.

Рятувальники ДСНС опублікували перші кадри після атаки.

