Горіли зупинка й магазини: у Запоріжжі 17 постраждалих, одного витягли з провалля
Сьогодні, 18 серпня, росіяни завдали ударів по Запоріжжю. Внаслідок атаки зайнялися магазини та зупинка, кількість постраждалих зросла до 17.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова в Telegram.
"Внаслідок чергового ворожого удару по Запоріжжю зайнялися магазини та зупинка, пошкоджено маршрутку, житлові будинки й цех одного із підприємств міста", - уточнив Федоров.
У місці влучання утворилося провалля. З нього поліцейські та рятувальники витягли людину з опіками. За життя постраждалого борються медики.
За останніми даними, кількість постраждалих від обстрілу зросла до 17 осіб.
Також голова Запорізьської ОВА оприлюднив фото наслідків ворожого удару по місту.
Що відомо про атаку на Запоріжжя
Нагадаємо, вранці 18 серпня у Запоріжжі пролунали вибухи. Росіяни завдали двох ударів по місту, коли лунала повітряна тривога.
Спочатку повідомляли про 6 поранених внаслідок ворожої атаки. В обласній адміністрації уточнили, що серед травмованих є підліток. Двоє постраждалих перебувають у тяжкому стані та були госпіталізовані до медичних закладів міста.
Інформація про інших постраждалих уточнюється, кількість людей, яким знадобилася допомога медиків, продовжує зростати.
Рятувальники ДСНС опублікували перші кадри після атаки.