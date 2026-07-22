Гори, які повертають до життя. Унікальний ретрит для ветеранів від "Інтерпайп"

СПЕЦПРОЄКТ 22.07.2026

Драгобрат зустрів мене туманом та гірською тишею. Від краєвидів навколо перехоплювало дух. Так я прибула у табір, де триває психологічна реабілітація ветеранів, які працюють в Інтерпайп Віктора Пінчука. Сьогодні емоційне відновлення та соціальна адаптація військових після поранень є величезним викликом для країни. Як працює унікальний ретрит у Карпатах та яку підтримку захисникам надає великий бізнес – у спеціальному репортажі журналістки РБК-Україна Анни Шиканової. Замість зони паніки – зона життя. Реабілітація ветеранів у серці Карпат Ретрит для ветеранів на горі Драгобрат – це один з елементів підтримки ветеранів в компанії "Інтерпайп". Всю війну бізнес допомагає мобілізованим працівникам, ветеранам, які працюють в компанії, родинам загиблих та зниклих безвісти. Створили для цього власну патронатну службу. В компанії не вимагають, щоб ветеран одразу після демобілізації повернувся працювати на завод. Розробили окрему ветеранську політику. Перший крок – розширений медичний огляд у корпоративній поліклініці. Якщо є потреба – лікування та реабілітація. За необхідності – додаткові консультації зі спеціалістами з інших медичних закладів. "Щоб сформувати маршрути адаптації, розпочинали з менторських зустрічей з хлопцями. Це системна робота, яка поєднує сталість та індивідуальний підхід. Для найбільш ефективної реінтеграції підбираємо те, що найкраще підходить конкретному ветерану: для когось – це родинні івенти, для іншого – спілкування з психологом у центрі підтримки ветеранів, є хлопці, яким підходить спорт, тому ми розвиваємо адаптивні спортивні команди, ще комусь для адаптації потрібні ретрити типу цього у Карпатах", – розповідає директорка з комунікацій і кураторка напрямку Людмила Новак.

Замість зони "паніки" - зона "життя"

Тож, повернемось сюди, на Драгобрат. Група, до якої я приїхала – це ветерани, які повернулися в Інтерпайп після служби чи влаштувалися на роботу в компанію після демобілізації. Тут хлопці з Дніпра, Нікополя та міста Самар. Компанія органзіувала для них 8-денний ретрит у горах з підтримкою менторів (теж ветеранів) і психолога. Як пояснили мені ментори, хлопці мають вийти "з зони паніки" і увійти у зону "життя". І це один з елементів корпоративної політики реінтеграції оборонців. Це реабілітація у форматі пригод, яка зміцнює стійкість та впевненість у собі, а ще допомагає відкритися, навчитися працювати у команді та й просто – відпочити. За 8 днів хлопці встигають декілька разів сходити в гори, опанувати рафтинг, позайматися вправами на побудову команди, а також пройти арт-терапію. Карпати, які допомагають заземлитися й знайти внутрішню опору Остання допомагає ветеранам заземлитися та розвантажитися щодня після фізичних та психологічних навантажень. Під час арт-терапії присутні ментори, які також є ветеранами, і обов'язково – психолог. Після кожної прогулянки та активностей психолог обговорює з хлопцями їхні почуття, емоції, що сподобалося, а що було не зовсім комфортно. Я побувала на арт-терапії і була просто вражена – хлопці робили іграшки з вовни, тотемних тварин із паперу і розмальовували шопери з тканини. Як розповіла психолог Олена, арт-терапія – це можливість виразити свої емоції, а ще – піти на контакт. Якщо хтось говорити не хоче – це нормально. Але спільний біль і схожі почуття дають дуже важливе відчуття, й особливо – співпереживання та розуміння, що вони не одні.

Ретрит у Карпатах: реабілітація у форматі пригод

За планом ретриту сьогодні ми мали піднятися на одну з вершин в цій місцевості – гору Жандарм. Спеціально для нас запустили канатну дорогу, яка допомогла подолати частину шляху, адже майже всі хлопці були після серйозних поранень. Далі зробили коротку паузу на фото та каву, а потім йшли пішки. І тут стався перший момент, який мене глибоко вразив – ветерани не йшли на гору, вони бігли! Ніби це не гора, а перешкода, яку вони мають неодмінно подолати попри фізичний біль чи втому. На схилі почала зникати дистанція та відстороненість. Вони почали жартувати, чекали у місцях перепочинку одне одного. Я дивилася на них і відчувала щось схоже на гордість за людей, яких бачила вперше у житті. За те, що попри всі свої негаразди – вони тут. І долають перешкоди, йдуть у гору. На вершині гори Жандарм: мить, коли перехоплює подих від свободи На вершині Жандарму ми зупинилися перепочити – з цієї галявини відкривався настільки неймовірний краєвид, що хотілося просто сісти та слухати. А слухати було що – хлопці розповідали про себе.

Оперували 5 разів, бо потрапили шматки одягу

Олег Сірідюк потрапив у компанію одразу після служби в армії і пропрацював багато років. До війни працював на виробництві залізничних коліс в "Інтерпайп" у Дніпрі. Він почав захищати країну ще у часи АТО, а з перших днів повномасштабного вторгнення служив в 93-й бригаді. Пройшов багато гарячих точок як на Харківщині, так і на Донеччині. У лютому 2023 року отримав важке поранення обох ніг. В ранах залишилося багато осколків, і через це все дуже довго гоїлося, зробили 5 операції – заважало те, що всередину потрапили шматки одягу і зачепили нервові закінчення. Отримав інвалідність, але зі служби не звільнився. Ветерани "Інтерпайп" на ретриті у горах "Крайній вихід на позиції був в кінці січня, Бахмут ще був наш. І саме тоді мене затрьохсотили. Отримав поранення, контузії. Винесли мене з позицій і відправили в госпіталь. Мене вивели поза штат. Але допомагала компанія. Забезпечили мене усіма ліками і організувала консультації зі спеціалістами. ", – розповів Олег. Після лікування та реабілітації служив у ТЦК, у караульній службі. Часом доводилося зі зміни їхати ще й на поховання побратимів. Після демобілізації Олег проходить період реабілітації, а паралельно його керівники на заводі, координатор патронатної служби та HR-менеджери компанії підбирають йому нове робоче місце.

"Лікар сказав мені, що це - біологічний протез"

Микола Приходько до повномасштабної війни пропрацював на колісному виробництві у Дніпрі понад 20 років. Він прийшов до війська в 2022 році. За час служби Микола був у Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій областях. Розповідає, що завдання та напрямки були різні і їх часто перекидали з однієї позиції на іншу. Більшість завдань виконували вночі, і Микола згадує, як під час одного такого виходу їм довелося повертатися, вже коли зійшло сонце. "Ми йшли стежкою, а навколо було мінне поле. Крок вправо чи вліво – і все. Тоді я вперше побачив людську ногу у берцах. Окремо від тіла. Ніхто нічого ж не чіпає. Наша задача була зайти, віддати посилку і повернутися назад", – розповів ветеран. Творчий процес у колі побратимів 17 листопада 2023 року під час заходження на позицію Микола з побратимами потрапив під шквальний мінометний вогонь і отримав поранення. Хлопці одразу надали першу допомогу, перев'язали рану турнікетом. "То був хороший турнікет, який мені передали з "Інтерпайпу". Рука трималася в той момент хіба на біцепсі. Я потім бачив фото. Відвезли мене спочатку на наш медпункт, обкололи і повезли в Курахівську ЦРБ. Загрожувала ампутація. Коли там прийшов до тями, вже на руці була залізяка. Далі нас повезли на Покровськ", – розвів руками Микола. Потім були лікарні у Львові та Ужгороді. "У січні 2024 року зробили чергову операцію. Він мені сказав, що з тазу візьмемо кістку, нерви і все зробимо. А у мене в руці бракувало 7 см кістки. Зробили, поставили пластини, руку зменшили. Краще не стало. Потім було ще кілька операцій у Києві, які оплатила компанія", – згадує Микола. Під час звільнення зі служби один із лікарів сказав йому: «Це вже не рука, а біологічний протез». Проте Микола не здається і проходить реабілітацію, оскільки функції руки повністю не відновили. Після демобілізації Микола повернутися на свою попередню посаду вже не міг – в цеху потрібні дві здорові та функціональні руки. Тому йому запропонували іншу. Це дозволило не тільки мати стабільну роботу, а й проходити необхідну реабілітацію та лікування. "Найголовніше – відчуття, що від нас не відмовляються. Є багато програм, нам допомагають, про нас піклуються, нас знову беруть на роботу. Нас вивозять на прогулянки, на річку, у басейн, організовують відпочинок з родиною та дітьми. І це справді дуже важливо для нашого відновлення", – додав Микола про програму реінтеграції ветеранів "Інтерпайпі".

Більше, ніж по країні