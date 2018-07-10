Горбатюк: подозреваемого в расстреле майдановцев сотрудника СБУ направили на Донбасс

Подозреваемому в расстреле активистов в Хмельницком до сих пор не избрали меру пресечения

Подозреваемого в причастности к расстрелу активистов Евромайдана в Хмельницком сотрудника Службы безопасности Украины направили на Донбасс. Об этом в интервью "Українським Новинам" сообщил руководитель Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.

По словам Горбаютка, подозреваемому до сих пор не избрали меру пресечения, потому что он не явился к следователям по той причине, что его направили на Донбасс.

"20 июня он опять не прибыл, и нам передали приказ, что он отправлен 10 июня в АТО. Но закон говорит, что составленное сообщение о подозрении необходимо вручить в день составления, и если нет возможности вручить лично, то оно отправляется по почте. После этого мы еще направили запрос в центральный аппарат СБУ с просьбой обеспечить его явку, ведь он же является подозреваемым. Пока что не обеспечили, и соответственно, избрание меры пресечения откладывается", - отметил Горбатюк.

Напомним, 22 июня в рамках расследования дел Майдана сотруднику СБУ объявили подозрение о превышении власти. По версии следствия, 19 февраля 2014 года он применил огнестрельное оружие возле центрального входа здания Управления СБУ в Хмельницкой области, в результате чего погибли два активиста Евромайдана.