В горах Турции нашли тело пропавшей туристки из Одессы

Альпинистку из Одессы Яну Кривошею нашли мертвой возле горы Геиксивриси. Украинку с начала мая искали в горах Анталии.

Предполагают, что она погибла, упав с отвесных скал. В течение нескольких недель ее искали разные команды спасателей, как местных, так и украинских.

Однако тело удалось найти только 28 мая во время аэрофотосъемки разведывательным самолетом жандармерии.

После того как тело погибшей альпинистки была снят со скал командой поисково-спасательных служб жандармерии, его доставили в Институт судебной медицины для установления точных причин смерти.