У горах Румунії врятували ухилянта з України, який мало не замерз на смерть

Як пише видання, спочатку українця хотіли дістати з гірської ущелини за допомогою вертольота. Але через погані погодні умови цього зробити не вдалося.

Тому рятувальникам довелося пробиратися до 28-річного чоловіка через глибокий сніг за температури до мінус 10 градусів.

Коли рятувальники виявили чоловіка, виявилося, що у нього під курткою знаходилося кошеня на ім'я Персик.

"Кіт був теплим і зігрівав його, так що він врятував йому життя. Єдине, що ми бачили, що він дбає лише про кошеня. Про себе він не дбає", - розповів AP директор гірничо-рятувальної служби Марамуреша (регіон у Румунії) Дан Бенґа.

Видання зазначає, що Дуда залишив свій будинок в Харківській області більш ніж за тиждень до того, як застряг у Карпатах на території Румунії.

Зараз Дуду лікують від наслідків переохолодження. Кошеня відправили до реабілітаційного центру через недоїдання, але очікується, що незабаром воно одужає.