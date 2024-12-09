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У горах Румунії врятували ухилянта з України, який мало не замерз на смерть

Ілюстративне фото: у Румунії мало не замерз на смерть ухилянт з України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У горах Румунії неподалік кордону з Україною виявили українця, який провалився у гірську ущелину. Йому допомогли рятувальники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Як пише видання, спочатку українця хотіли дістати з гірської ущелини за допомогою вертольота. Але через погані погодні умови цього зробити не вдалося.

Тому рятувальникам довелося пробиратися до 28-річного чоловіка через глибокий сніг за температури до мінус 10 градусів.

Коли рятувальники виявили чоловіка, виявилося, що у нього під курткою знаходилося кошеня на ім'я Персик.

"Кіт був теплим і зігрівав його, так що він врятував йому життя. Єдине, що ми бачили, що він дбає лише про кошеня. Про себе він не дбає", - розповів AP директор гірничо-рятувальної служби Марамуреша (регіон у Румунії) Дан Бенґа.

Видання зазначає, що Дуда залишив свій будинок в Харківській області більш ніж за тиждень до того, як застряг у Карпатах на території Румунії.

Зараз Дуду лікують від наслідків переохолодження. Кошеня відправили до реабілітаційного центру через недоїдання, але очікується, що незабаром воно одужає.

 

Загибель українців, які намагаються втекти

Нагадаємо, в Україні вже неодноразово фіксували випадки, коли під час спроби втечі з країни чоловіки гинули.

Зокрема, велику кількість життів уже забрала гірська річка Тиса, яка протікає по кордону України з Угорщиною та Румунією.

Детально про це - у матеріалі РБК-Україна.

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