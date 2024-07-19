У горах біля кордону зі Словаччиною знайшли тіло українця

Ситуація на кордоні з Україною

У зв'язку із запровадженням військового стану та мобілізації в Україні, почастішали випадки спроб незаконного перетину кордону. Не рідкісні і смертельні випадки. Як писало РБК-Україна, у травні прикордонники зафіксували 28 смертельних випадків при спробах "форсувати" Тису для незаконного перетину кордону.

При цьому, якщо раніше ухилянти робили подібні спроби поодинці або малими групами, то останнім часом ДПСУ почала затримувати більші групи. Наприклад, наприкінці червня українські прикордонники затримали 17 ухилянтів на кордоні України з Угорщиною. За можливість незаконно виїхати з країни кожен із них заплатив від 3 до 12 тисяч доларів.

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