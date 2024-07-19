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У горах біля кордону зі Словаччиною знайшли тіло українця

Закарпаття, П'ятниця 19 липня 2024 11:30
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У горах біля кордону зі Словаччиною знайшли тіло українця Фото: у горах біля кордону зі Словаччиною знайшли тіло українця (facebook com DPSUkraine)
Автор: Наталія Гурковська

Тіло чоловіка виявили прикордонники у горах Закарпаття. Загиблим виявився 29-річний житель Полтавської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

"Службовий собака прикордонників знайшов загиблу людину під час патрулювання українсько-словацького кордону", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у ДПСУ, тіло пролежало у лісі орієнтовно декілька діб.

"Біля нього був рюкзак з паспортом, особистими речами та грошима. Виявилося, що це 29-річний житель Полтавської області. Ознак насильства не було", - констатували прикордонники.

Про випадок повідомили поліцію. Причину і дату смерті встановлять експерти.

Ситуація на кордоні з Україною

У зв'язку із запровадженням військового стану та мобілізації в Україні, почастішали випадки спроб незаконного перетину кордону. Не рідкісні і смертельні випадки. Як писало РБК-Україна, у травні прикордонники зафіксували 28 смертельних випадків при спробах "форсувати" Тису для незаконного перетину кордону.

При цьому, якщо раніше ухилянти робили подібні спроби поодинці або малими групами, то останнім часом ДПСУ почала затримувати більші групи. Наприклад, наприкінці червня українські прикордонники затримали 17 ухилянтів на кордоні України з Угорщиною. За можливість незаконно виїхати з країни кожен із них заплатив від 3 до 12 тисяч доларів.

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