"Гора трупів". Окупант розповідає про велику кількість загиблих в армії РФ (перехоплення)

Російський військовий у телефонній розмові розповів своєму товаришу про велику кількість загиблих, тіла яких лежать на кожному кроці, а також про зневажливе ставлення до мобілізованих, яких відправляють на зміну загиблим як "гарматне м’ясо".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки МО України.
"Та водій наш, ногу відрізали одну. Семеро людей - 300. Гора трупів, ще й додалося. Воронок багато. Я вчора рукою ляп-ляп, а там чиєсь обличчя із землі стирчить", - каже окупант.
Також він розповів про зневажливе ставлення до мобілізованих, яких відправляють на зміну загиблим.
"Там же ніхто із цими резервістами не розмовляє. Я вчора сидів, переговорив. Вони кажуть, кожного дня шестеро людей заходять ротацією", - зазначив російський загарбник.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що російський військовослужбовець у розмові з товаришем розповів, що втомився виносити тіла мертвих окупантів з поля бою.
Також раніше ми писали, що російський військовий з Донецького напрямку поскаржився у телефонній розмові з товаришем на своє командування. Він розповів, що воно ставиться до підлеглих, як до розхідного матеріалу.
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