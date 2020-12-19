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Google оплатит еженедельное тестирование на COVID-19 для всех сотрудников в США

Автор: Инна Собора

Компания Google заявила, что предлагает бесплатное еженедельное тестирование на COVID-19 на дому для всех своих сотрудников в США. В течение следующего года это преимущество расширят для сотрудников во всем мире.

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Об этом пишет Reuters.

Представитель Google заявил, что на этой неделе компания предоставила льготы всем 90 тысячам сотрудников в США. Инициатива предусматривает еженедельный сбор анализов на дому.

"Компания рекомендует проводить тестирование каждого сотрудника еженедельно, хотя это не является обязательным", - сказал представитель компании.

Ранее из-за пандемии коронавируса компания Google разрешила большинству своих сотрудников работать дома. Удаленная работа будет продолжаться до июля 2021 года.

Напомним, первыми закрылись офисы Google в Китае, Гонконге и Тайване в конце января из-за коронавируса.

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