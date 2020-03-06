ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Google и Microsoft откроют временный доступ к платным программам из-за коронавируса

Новости » Общество     06.03.2020 - 16:14
Google и Microsoft откроют временный доступ к платным программам из-за коронавируса
Иллюстративное фото (twitter.com/ChuBailiang)

Обе компании предлагают бесплатный доступ лишь ограниченное время

Google и Microsoft приняли решение временно открыть для общественности доступ к своим специализированным средствам для конференц-связи в связи со вспышкой коронавируса. Об этом сообщает издание The Verge.

Сообщается, что в связи со вспышкой коронавируса многие компании и организации переходят на удаленную форму работы. Исходя из этого, Google и Microsoft заявили, что предоставят доступ к своим надежным и эффективным средствам телеконференций и взаимодействия, которые, как правило, доступны только для корпоративных клиентов, для того чтобы облегчить людям работу из дома.

Обе компании предлагают бесплатный доступ лишь ограниченное время.

Так, Google откроет бесплатный доступ к расширенным функциям программы Hangouts Meet для всех пользователей G Suite и G Suite for Education до 1 июля.

В свою очередь, Microsoft предлагает шестимесячную бесплатную пробную версию Microsoft Teams, что представляет собой центр для командной работы в Office 365, уровня "Премиум".

Напомним, в Европейском союзе по состоянию на утро 6 марта лишь в четырех странах не было подтверждено заболеваний коронавирусом.

На данный момент коронавирус не был обнаружен в Болгарии, Кипре, Мальте и Словакии.

ЕС активировал механизм комплексного реагирования на кризисные ситуации (IPCR) в связи с вспышкой коронавируса. Механизм позволяет усилить способность ЕС принимать кризисные решения на политическом уровне.

В Черновцах рассказали о состоянии инфицированного коронавирусом В Перу подтвердили первый случай коронавируса
Новости Украины GoogleMicrosoftКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь