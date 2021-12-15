Google будет увольнять невакцинированных работников, - CNBC

Google пригрозил своим работникам увольнением в случае отказа вакцинироваться. С 18 января всех непривитых сотрудников будут отправлять в отпуск.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNBC.
Согласно документу, с которым ознакомился CNBC, все работники компании обязаны до 3 декабря продемонстрировать свой статус вакцинации, или подать заявление, которое будет подтверждать медицинские противопоказания к прививке.
Уже с 18 января, работники, отказавшиеся делать прививки будут отправлены в оплачиваемый административный отпуск на месяц. После этого их отправят в неоплачиваемый личный отпуск сроком до шести месяцев с последующим увольнением.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Google выдаст премию всем сотрудникам за "дистанционку" в размере 1,6 тысячи долларов.