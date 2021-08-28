Гонщик McLaren попал в страшную аварию в квалификации Гран При Бельгии

В эти выходные на легендарной трассе Спа-Франкоршам проходит очередной этап чемпиоаната мира по автогонкам классе Формула 1 - Гран При Бельгии. В субботу, когда проводится квалификация, над трассой весь день идет дождь, то утихая, то усиливась. Пилотировать машину в таких условиях очень сложно, и в одном из заездов Ландо Норрис не удержался на трассе.

Авария произошла в третьем, финальном сегменте квалификации. На быстром круге во время прохождения связки поворотов "Источник" и "Красная вода" машина Ландо Норриса соскользнула с трассы на подъеме и на полном ходу врезалась в отбойник.

Фото: Twitter.com/F1

Скорость во время столкновения превысила 200 км/ч, но удар пришеался по касательной. Болид раскрутило - вращаясь, он терял колеса и постепенно замедлялся.

Первые секунду после того, как машина наконец замерла, были самыми напряженными: гонщик в кокпите не двигался и молчал. Но затем Ландо по радиосвязи ответил команде, что с ним все в порядке.

Фото: Twitter.com/F1

Во время удара в машине сработал датчик опасной перегрузки, поэтому гонщика доставили в медицинский центр при трассе для осмотра. Предварительно, пилот McLaren отделался ушибом правого локтя.

Но сама машина разбита под списание, поэтому в воскресной гонке Норрису придется стартовать на запасном болиде из боксов.