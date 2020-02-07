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В Гонконге разработали портативный прибор для диагностики коронавируса

Новости » Общество     07.02.2020 - 19:14
В Гонконге разработали портативный прибор для диагностики коронавируса
Иллюстративное фото (twitter com ChuBailiang)

Благодаря прибору определить наличие или отсутствие вируса можно за 40 минут

Ученые из университета науки и техники Гонконга (HKUST) изобрели портативное устройство для экспресс-диагностики заражения коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина на пресс-службу университета.

Как сообщается, команда исследователей из Гонконгского университета науки и техники недавно изобрела самый быстрый в мире портативное устройство для диагностики 2019-nCoV.

Изобретатели заявляют, что их прибор дает возможность за 40 минут определить наличие или отсутствие вируса в пробах.

До этого самые быстрые технологии давали результат в промежутке от 1,5 до 3 часов.

Также сообщается, что устройство исследует образцы, взятые из носовой полости больного, и может обрабатывать до восьми образцов одновременно.

В вузе добавили, что устройство уже получил международный сертификат, и его уже начали использовать в ряде китайских городов, в том числе в провинции Хубэй.

Напомним, 11-12 февраля Всемирная организация здравоохранения созывает глобальный форум по изучению коронавирус 2019-nCoV. На встрече планируется определить приоритеты в исследовании этого вируса и скоординировать международные усилия в области разработки методов лечения и вакцин.

РБК-Украина сообщало, что по состоянию на сегодня не существует проверенных эффективных средств лечения нового коронавирус.

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