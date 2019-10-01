В Гонконге полиция применила боевые патроны, один демонстрант погиб

Во вторник, 1 октября, на массовых демонстрациях против Коммунистической партии Китая, в Гонконге полиция применила боевые патроны в отношении протестующих. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC.

Сообщается, что десятки тысяч протестующих в черных одеждах вышли на улицы Гонконга, призывая Коммунистическую партию "вернуть власть народу".

Власти Гонконга, которые ранее запретили проведение протестного марша к 70-летию независимости Китайской Народной Республики, мобилизировали силы безопасности, которые стреляли слезоточивым газом и водяной пушкой в ​​толпы протестующих. Демонстранты, в свою очередь, швыряли кирпичи и коктейли Молотова из-за зонтов.

В полиции потдвердили, что что во время акций протеста они применили боевые патроны. Правоохранители не стали комментировать, был ли кто-то травмирован в результате стрельбы по демонстрантам. Однако позже источники ВВС в правоохранительных органах подтвердили смерть одного демонстранта. Полиция должна дать пресс-конференцию касательно этого инцидента в ближайшее время.

Напомним, ранее полиция Гонконга заявила, что во вторник, 1 октября, на улицах может быть опасно из-за запланированных нападений на силовиков со стороны протестующих. По данным правоохранителей, демонстранты якобы призывают убивать правоохранителей.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Гонконге полиция в ходе антиправительственных демонстраций задержала более 100 человек. В результате столкновений между протестующими и полицейскими пострадали 25 человек.