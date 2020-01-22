В Гонконге подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом

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Турист ранее находился в Ухане

В Гонконге был подтвержден первый случай заражения новым коронавирусом из Китая, который вызывает пневмонию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на South China Morning Post.

Как сообщается, турист, который прибыл в Гонконг с материка, а ранее он прибывал в Ухане.

Издание отмечает, что диагноз должен подтвердить повторный анализ, который уже проводится. Заболевший на данный момент находится на карантине в больнице имени королевы Елизаветы.

Напомним, ранее в Китае подтвердили 473 случая заболевания новым коронавирусом 2019-nCoV. При этом отмечается, что во вторник, 21 января, были подтверждены еще 149 случаев заболевания коронавирусом.

Отметим, что в декабре в китайском городе Ухань зафиксировали вспышку нового вируса. По состоянию на утро 22 января жертвами вируса стали девять человек. Более 400 человек в 13 китайских провинциях заражены новым коронавирусом.

Кроме того, в Вашингтоне подтвердили первый случай заболевания новым типом коронавируса. Пациента, который ранее ездил в город Ухань, был госпитализирован с симптомами пневмонии на прошлой неделе, а заражение коронавирусом было подтверждено 20 января.

Добавим, что сегодня состоится экстренное заседание комитета ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в связи с коронавирусом нового типа, который получает распространение в Китае. На встрече должны обсудить, является ли распространение вируса международной чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения.