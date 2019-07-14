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В Гонконге на акцию протеста вышли десятки тысяч человек


Организаторы сообщили об участии в акции 115 тысяч человек

В Гонконге около 115 тыс. жителей приняли участие в акции протеста, которая прошла в воскресенье в спальном районе Шатин на Новых территориях в материковой части города. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

При этом полиция сообщает о 28 тыс. участников на пике шествия.

Также были отмечены отдельные стычки демонстрантов с полицией. Стражи порядки несколько раз применяли против радикально настроенных активистов баллончики с перцовым газом. Те кидали в их сторону дорожные конусы и бутылки, однако в целом шествие носило спокойный характер. О серьезных инцидентах не сообщалось.

Напомним, 13 июля на улицы Гонконга вышли несколько тысяч человек в знак протеста против торговцев с материкового Китая, закупающих в городе и затем перепродающих товары, которые не облагаются налогом. 

Во время митинга произошли столкновения, протестующие бросали в полицейских зонтики и шлемы. В ответ полицейские применили перечный спрей и дубинки. Позже полиция заявила, что была вынуждена применить силу из-за того, что протестующие начали спорить с местными жителями и пытались атаковать правоохранителей.

Как известно, в начале июля в Гонконге произошли столкновения между полицией и участниками митинга против закона об экстрадиции. Столкновения произошли после того, как сотни активистов попытались заблокировать движение транспорта на улице Неттан роуд, которая является главной транспортной магистралью полуострова Коулун.

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