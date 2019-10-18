Гончарука просят ликвидировать искусственную монополию ПК "Украина"

Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Речь идет о монополии, созданной во времена Виктора Януковича

Трудовые коллективы группы украинских компаний Industrial Innovation Group (ООО "СП "Голография", Ао "ОТИ", ООО "Полли-Сервис" и ООО "ЮС-Дизайн") обратились к премьер-министру Украины Алексею Гончаруку с просьбой отменить монополию в области высокозащищенной печати, созданной еще во времена Виктора Януковича - Сергеем Арбузовым и Максимом Степановым. Соответствующее письмо размещено на сайте IIG.

Подписанты отмечают, что это позволит существенно изменить ситуацию в пользу государства и граждан Украины. В частности, речь идет о значительной экономии государственных средств. Ведь сейчас они теряются государством на закупку иностранных технологий, большинство из которых значительно уступают украинским разработкам, что признано международными организациями.

"На сегодня Украина несет убытки от фактической отмены голографической защиты документов и закупки всех голограмм у иностранцев", - говорится в письме.

Инициаторы обращения подсчитали, что за счет отмены голографической защиты акцизной марки государство теряет примерно 9 миллиардов гривен ежегодно, а на закупку за рубежом защитных голографических элементов иностранной компании в 2014-2019 годах было уплачено роялти (вознаграждение) в сумме около 20 млн евро.

В письме отмечается, что искусственная монополия на выпуск документов была создана на базе Полиграфкомбината "Украина" в 2013 году по инициативе вице-премьер-министра Сергея Арбузова. Реализовывал ее, - по словам подписантов письма, - тогдашний руководитель Полиграфкомбината "Украина" Максим Степанов. В частности, ПК "Украина" был переведен из подчинения Минфина в Национальный банк Украины, что противоречит его функциям и полномочиям, а затем в Министерство экономики.

"Результатом таких действий стало образование незаконной "золотой монополии" государственного предприятия "Полиграфический комбинат "Украина", было разрушено профильное государственное предприятие "Государственный центр персонализации документов", 100% акций которого принадлежало МВД Украины, а его оборудование было передано в "Полиграфический комбинат "Украина", - отмечается в письме.

Авторы письма к главе правительства подчеркивают: "при содействии этих лиц был принят ряд беспрецедентных мер по уничтожению целого сектора экономики государства с целью вывода за границу государственных средств в особо крупных размерах".

Трудовой коллектив предприятий информирует премьер-министра, что "бывшим директором Полиграфкомбината "Украина" М.Степановым, бывшим заместителем директора Полиграфкомбината "Украина", который сегодня возглавляет Государственную миграционную службу Украины Н.Соколюком и назначенным в 2017 году директором комбината Ю.Онищенко разработана и функционирует преступная схема вывода денег путем поставки на ГП "Полиграфкомбинат "Украина" защитных элементов, права интеллектуальной собственности на которые принадлежат иностранной коммерческой структуре. Привлечение иностранных компаний для изготовления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, нарушает закон "О государственной тайне". Указанные должностные лица организовали с 2014 года поставки защитных элементов, производства компании SURYS (Франция) через эстонскую компанию-посредник FEATURE OU, которую связывают с Максимом Степановым.

"В соответствии с законодательством ЕС от производителя этих голографических защитных элементов - французской компании SURYS (бывшая Hologгam lndustries), лицензионное вознаграждение (роялти) за использование последней зарегистрированных промышленных образцов, объектом которых являются вышеуказанные защитные элементы, в размере от 0,5 до 1 евро за штуку в зависимости от типа защитного элемента. Учитывая, что с 2014 года изготовлено 15,75 млн биометрических паспортов гражданина Украины для выезда за границу и с 2015 года 3,85 млн паспортов гражданина Украины (ID-карточка) FEATURE OU и ее конечные бенефициары в 2014-2019 годах получили роялти в сумме около 20 млн евро", - отмечается в письме.

"Информируем Вас, что в Украине имеются все необходимые технические и технологические производственные системы в сфере производства и внедрения голографических защитных элементов, биометрических идентификационных документов, которые отвечают самым высоким стандартам и подтверждены международными сертификатами ІСАО, лабораториями ЕС и опытом внедрения в других странах, марок акцизного сбора и системы контроля за перемещением подакцизных товаров Track & Trace", - утверждают авторы письма и просят "восстановить историческую справедливость и отменить искусственно созданные предпосылки для работы иностранных компаний в ущерб национальным производителям".

Фото: industrialinnovationgroup