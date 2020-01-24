Гончарук: снижение тарифов на тепло - это не разовая акция

Решение Кабинета министров, которое позволило местной власти и предприятиям теплокоммунэнерго снизить тарифы на тепло в декабре 2019 года, - это не разовая акция. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Как заявил Гончарук, сейчас в Украине - переходный этап перехода к рыночной логики ценообразования на газ.

"С учетом того, что цены сейчас значительно ниже, мы принимали решение о том, чтобы дать возможность теплокоммунэнерго тогда сделать скидку для населения, которую они могли бы отразить в платежке. Раньше у них не было инструмента, которым бы они могли это обеспечить и сделать, а сейчас они могут себе это позволить", - сказал он.

По его словам, "это касается всей зимы это не разовая акция".

"Поэтому цены и собственно платежка, которую будут получать люди и в январе, и в феврале будет значительно ниже, чем она была зимой прошлого года", - добавил он.

Гончарук рассказал, что у теплокоммунэнерго есть рыночная цена газа, которую они получают от государственной компании ("Нафтогаза").

"Мы работаем с государственной компанией для того, чтобы она делала все и по минимально возможной цене предоставляла этот газ теплокоммунэнерго. А от теплокоммунэнерго мы требуем, чтобы они учли это - выставляя услуги населению. Это правда, что размер каждой платежки - ответственность людей на местах. Но мы на центральном уровне делаем все, чтобы у них была такая возможность", - рассказал он.

Как сообщает РБК-Украина, в декабре 2019 года Кабинет министров принял постановление, согласно которому теплоснабжающие организации могут менять свои тарифы в случае снижения цены на газ.

Напомним, средняя таможенная стоимость импортного природного газа в декабре 2019 года составила 4130 грн за 1 тысячу кубометров. По сравнению с декабрем 2018 года цена импортного газа снизилась на 54,4%.