Гончарук призвал Европу противодействовать строительству "Северного потока-2"

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отметил важность консолидации усилий европейских государств в противодействии России как агрессору, в частности в энергетической сфере. Об этом он заявил во время выступления в британском Королевском институте международных дел Chatham House, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы правительства.

Гончарук выступил перед более чем 200 "действительно сильных представителей бизнеса, правительственных учреждений и журналистов".

"Имел честь только выступить в Королевском институте международных дел Chatham House и ответить на ряд вопросов аудитории. Аудитория впечатляющая - более 200 действительно сильных представителей бизнеса, правительственных учреждений и журналистов. Говорили о комплексных, сложных, но очень интересных вопросах, о реформах на повестке дня украинского правительства. Обеспечении верховенства права. Демонополизации энергетического рынка. Законе об обороте земель", - написал премьер.

"В очередной раз подчеркнул важность консолидации усилий европейских государств в противодействии России как стране-агрессору, в частности в энергетической сфере - противодействии строительству "Северного потока-2". Отметил важность диверсификации поставок газа в Европу. Это является ключевым фактором энергетической безопасности европейских стран и качества услуг в рамках регионального энергетического рынка", - добавил он.

Напомним, 30 октября правительство Дании дало разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" на датском континентальном шельфе.

Кроме того, Бундестаг принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Европейского союза.

Украина планирует обжаловать решение Дании о разрешении на строительство "Северного потока-2".