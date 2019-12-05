Гончарук объявил дату запуска программы для возвращения заробитчан

Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Программа заработает с 1 февраля

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что программа, чтобы стимулировать украинцев за рубежом возвращаться в страну, заработает с 1 февраля 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Гончарука.

Он отметил, что по инициативе президента правительство готовит к старту программу по поддержке микро- и малого предпринимательства. Ее суть - стимулировать появление новых предпринимателей и поощрить возвращаться наших заробитчан домой и открывать бизнес в Украине.

Первый этап - доступное кредитование. Объем кредита - 1,5 млн грн на 5 лет:

5% годовых, если выручка до 25 млн грн и создаются минимум 2 рабочих места;

7% годовых для бизнеса с выручкой до 25 млн грн, который не создает новых рабочих мест (но за каждого нового работника ставка снизится на 0,5%);

9% годовых для бизнеса с выручкой до 50 млн грн.

"Для участия понадобится бизнес-план, положительная финансово-кредитная репутация и платежная дисциплина. Стартапы смогут участвовать только от начала своей деятельности, а действующий бизнес - только тот, который работает минимум 12 месяцев. Сам участник инвестирует 20% собственных средств от всех расходов", - отметил Гончарук.



Он также рассказал, что среди сфер деятельности - энергетика, образование, здравоохранение, транспорт, производство, спорт, развлечения или любые другие услуги.

О программу дешевых кредитов для бизнеса Возвращайся и оставайся По инициативе Президента Украины Владимира Зеленского Правительство готовит к старту мощный инструмент — программу по поддержке микро - и малого предпринимательства. Она заработает с 1 февраля 2020 года. Ее суть очень проста — стимулировать появление новых предпринимателей и поощрить возвращаться наших заробитчан домой и открывать бизнес здесь. Первый этап — доступное кредитование. Объем кредита — 1,5 млн грн на 5 лет: 5% годовых, если выручка до 25 млн грн и создаются минимум 2 рабочих места; 7% годовых для бизнеса с выручкой до 25 млн грн, который не создает новых рабочих мест (но за каждого нового работника ставка снизится на 0,5%!); 9% годовых для бизнеса с выручкой до 50 млн грн. Для участия понадобится бизнес-план, положительная финансово-кредитная репутация и платежная дисциплина. Стартапы смогут участвовать только от начала своей деятельности, а действующий бизнес — только то, что работает минимум 12 месяцев. Сам участник инвестирует 20% собственных средств от всех расходов. Сферы деятельности разные: энергетика, образование, здравоохранение, транспорт, производство, спорт, развлечения или любые другие услуги. Абсолютно каждый украинец имеет право на поддержку от государства! Заявки будут приниматься уже в скором времени. Сейчас можно оставить сообщение о желании принять участие по ссылке: http://smeprogram.guf.gov.ru/ Возвращайтесь и оставайтесь! Стране нужны новые рабочие места и успешные предприниматели! Больше информации уже скоро! Опубликовано Алексей Гончарук - Прем'ер-министр Украины Среда, 4 декабря 2019 г.



Напомним, 3 декабря президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске государственной программы, чтобы стимулировать украинцев за рубежом возвращаться в страны "Возвращайся и оставайся".

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины ожидает, что переводы трудовых мигрантов в Украину в 2019 году будут несколько выше, чем в прошлом году, и составят более 11 млрд долларов.