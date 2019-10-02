Гончарук анонсировал массовое увольнение работников таможни

Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Увольнения произойдут в связи с реорганизацией ДФС

В связи с реорганизацией Государственной фискальной службы большинство сотрудников Государственной таможенной службы будут уволены. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам премьер-министра, речь идет о сотнях человек, поэтому данный процесс требует определенного времени.

"Фактически, большая часть людей, которые работали в старой системе таможенных органов будут уволены", - сказал он.

Также Гончарук не смог назвать точную дату запуска новой Государственной таможенной службы, но добавил, что это вопрос нескольких недель.

"Возможно, я бы не говорил сейчас какую-то очень четкую дату (запуска таможни - ред), однако порядок сроков вы услышали - это недели", - пояснил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров одобрил создание территориальных органов Государственной таможенной службы. Предполагается, что правительство образует новые таможни ДМС и реорганизует таможни, которые подчинялись ДФС, путем присоединения к новосозданным.

Также РБК-Украина писало, что правительство планирует с 1 ноября этого года запустить работу новой таможни. В целом, Кабмину необходимо еще несколько месяцев для завершения перезагрузки таможни в частности и власти в целом.