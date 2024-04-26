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Голову Броварської РДА звільнять після ДТП із потерпілими

Бровари, П'ятниця 26 квітня 2024 20:24
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Голову Броварської РДА звільнять після ДТП із потерпілими Архівне фото: Володимир Майбоженко (brovary-rda gov ua)
Автор: Дмитро Браславський

Голову Броварської районної державної адміністрації Володимира Майбоженка звільнять після сьогоднішньої ДТП, внаслідок якої постраждали люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Київської ОВА Руслана Кравченка.

Чиновник назвав такий крок єдино правильним після жахливого інциденту, що стався у Броварах і в результаті якого постраждали 4 особи. Йдеться про трьох дорослих та одну дитину. Кравченко уточнив, що постраждалим надається вся необхідна допомога насамперед медична.

"Подібна поведінка посадової особи неприпустима! Я звертаюся до правоохоронців - у найкоротші терміни дати належну правову оцінку цій події", - написав голова Київської області.

Також він пообіцяв, що цю ситуацію триматиме на особистому контролі.

Що відомо про чиновника

Володимир Майбоженко з 2006 по 2010 роки обіймав посаду голови Київської облради.

У 2015 році був обраний першим заступником Київської обласної ради та обіймав цю посаду до 2019 року.

На посаду голови Броварської РДА його призначили у листопаді 2022 року.

Що передувало

Раніше стало відомо, що Володимир Майбоженко влаштував ДТП у Броварах, внаслідок якого постраждали люди.

Під час перевірки на стан алкогольного сп'яніння стало відомо, що водій був не тверезий.

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